40-летняя актриса Наталья Рудова призналась, что ей нравятся талантливые мужчины с чувством юмора

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она часто играет роковых красоток, как в сериалах «Универ», «Жизнь по вызову», «Татьянин день». В обычной жизни актриса регулярно оказывается в центре мужского внимания.
Однако о личной жизни она не рассказывает. Даже если у блондинки случаются романы, она не делится никакими подробностями. А 20 ноября звезда посетила премьеру фильма «Кеша должен умереть» режиссера Константина Богомолова. На мероприятии побывал и корреспондент Teleprogramma.pro.
По словам натальи, она требовательна к потенциальным женихам. Ей важны не только внутренние качества, но и финансовое положение, так как он не должен уступать ей в достатке.
«Мне нравятся талантливые харизматичные мужчины с чувством юмора. Но в паре должны оба быть равны. Если я улетает на Мальдивы, а он пьет чай с сухарями, то это неправильно», – высказалась актриса.
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Напомним, что Рудовой приписывали романы со многими бизнесменами и коллегами. Так в 2021 году ей приписали отношения с Кириллом Бекетовым, совладельцем московского бара «Мемо». Но тогда актриса все опровергла, заверив, что они просто друзья.