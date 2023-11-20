40-летняя актриса Наталья Рудова призналась, что ей нравятся талантливые мужчины с чувством юмора

По словам натальи, она требовательна к потенциальным женихам. Ей важны не только внутренние качества, но и финансовое положение, так как он не должен уступать ей в достатке.

«Мне нравятся талантливые харизматичные мужчины с чувством юмора. Но в паре должны оба быть равны. Если я улетает на Мальдивы, а он пьет чай с сухарями, то это неправильно», – высказалась актриса.

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Напомним, что Рудовой приписывали романы со многими бизнесменами и коллегами. Так в 2021 году ей приписали отношения с Кириллом Бекетовым, совладельцем московского бара «Мемо». Но тогда актриса все опровергла, заверив, что они просто друзья.