Мария Погребняк заявила, что они с бывшим мужем каждый день созваниваются

На этот раз Мария выбрала наряд с кожаной мини-юбкой и сапогами. В 35 лет она держит себя в идеальной форме. Пока подруга Бузовой не думает о новых отношениях. Но она призналась, что сохранила хорошее общение с экс-мужем, который продолжает ее во всем поддерживать.

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«С бывшим мужем общается замечательно. Мы каждый день созваниваемся, на связи. Поздравляем друг друга с днем рождения. Мы больше чем супруги, а родственники и друзья. Он говорит: "Я в тебя верю, у тебя все получится"», – поделилась Погребняк.

На мероприятии собрались и другие звезды: Ксения Бородина, Виктория Боня, Наталья Рудова, Ксения Собчак с мужем.