Мария Погребняк заявила, что они с бывшим мужем каждый день созваниваются

Мария Погребняк является бизнесвумен, блогером и подругой Ольги Бузовой. Она со школы была в отношения с Павлом Погребняком, который потом стал известным футболистом. Они 17 лет прожили в браке. Мария родила от спортсмена троих сыновей: Артема, Пашу и Лешу. Однако в 2023 году вскоре после съемок в шоу «Звезды в Африке» супруги развелись. Многие поклонники были крайне удивлены.
Причину расставания светская львица не раскрыла. 20 ноября она посетила премьеру фильма «Кеша должен умереть» режиссера Константина Богомолова. На мероприятии побыл корреспондент Teleprogramma.pro.
На этот раз Мария выбрала наряд с кожаной мини-юбкой и сапогами. В 35 лет она держит себя в идеальной форме. Пока подруга Бузовой не думает о новых отношениях. Но она призналась, что сохранила хорошее общение с экс-мужем, который продолжает ее во всем поддерживать.
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«С бывшим мужем общается замечательно. Мы каждый день созваниваемся, на связи. Поздравляем друг друга с днем рождения. Мы больше чем супруги, а родственники и друзья. Он говорит: "Я в тебя верю, у тебя все получится"», – поделилась Погребняк.
На мероприятии собрались и другие звезды: Ксения Бородина, Виктория Боня, Наталья Рудова, Ксения Собчак с мужем.