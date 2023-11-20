Гузеева призналась, что 25-летняя участница шоу «Перепой звезду» Салехина разозлила ее исполнением песни Анны Asti

Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press

Ведущая Гузеева высказала свое недовольство на съемках музыкального телешоу в адрес молодой исполнительницы. Звезда отметила, что ей не хотелось утешать певицу.

Лариса Гузеева много лет снималась в кино. Она также стала ведущей шоу «Давай поженимся!». Примечательно, что теперь артистка все чаще становится гостьей разных популярных проектов. 

Так, она является судьей в шоу «Перепой звезду!» вместе с Надеждой Михалковой, Петром Дрангой, Егором Кончаловским и Денисом Казанским. И во время очередных съемок Гузеевой не понравилось выступление Софии Салеховой, исполнившей песню «Девочка, танцуй» группы Artik & Asti.

Артистка захотела не скрывать эмоции. Она пояснила, что именно не так в выступлении 25-летней исполнительницы. 

«Я обожаю эту песню, расставание —  это же такая трагедия для девчонки, почему про это не спели хотя бы две строчки. Вас не хочется утешать», — заявила Гузеева участнице проекта.

По словам Ларисы Андреевна рассказала, что заплакала, когда впервые стала слушательницей этого хита Artik & Asti. Поэтому она так требовательна к исполнению трека. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Вы что-то такое просайгачили сейчас по сцене, я сидела и злилась.  <...> Песня не случилась, я сейчас сижу такая расстроенная, честно вам хочу сказать», — добавила телеведущая.

Напомним, что ранее Гузееву также довели до слез в шоу, спев песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет».

Читайте также