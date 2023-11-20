Гузеева призналась, что 25-летняя участница шоу «Перепой звезду» Салехина разозлила ее исполнением песни Анны Asti

Лариса Гузеева много лет снималась в кино. Она также стала ведущей шоу «Давай поженимся!». Примечательно, что теперь артистка все чаще становится гостьей разных популярных проектов.
Так, она является судьей в шоу «Перепой звезду!» вместе с Надеждой Михалковой, Петром Дрангой, Егором Кончаловским и Денисом Казанским. И во время очередных съемок Гузеевой не понравилось выступление Софии Салеховой, исполнившей песню «Девочка, танцуй» группы Artik & Asti.
Артистка захотела не скрывать эмоции. Она пояснила, что именно не так в выступлении 25-летней исполнительницы.
«Я обожаю эту песню, расставание — это же такая трагедия для девчонки, почему про это не спели хотя бы две строчки. Вас не хочется утешать», — заявила Гузеева участнице проекта.
По словам Ларисы Андреевна рассказала, что заплакала, когда впервые стала слушательницей этого хита Artik & Asti. Поэтому она так требовательна к исполнению трека.
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«Вы что-то такое просайгачили сейчас по сцене, я сидела и злилась. <...> Песня не случилась, я сейчас сижу такая расстроенная, честно вам хочу сказать», — добавила телеведущая.
Напомним, что ранее Гузееву также довели до слез в шоу, спев песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет».