Гузеева призналась, что 25-летняя участница шоу «Перепой звезду» Салехина разозлила ее исполнением песни Анны Asti

Артистка захотела не скрывать эмоции. Она пояснила, что именно не так в выступлении 25-летней исполнительницы.

«Я обожаю эту песню, расставание — это же такая трагедия для девчонки, почему про это не спели хотя бы две строчки. Вас не хочется утешать», — заявила Гузеева участнице проекта.

По словам Ларисы Андреевна рассказала, что заплакала, когда впервые стала слушательницей этого хита Artik & Asti. Поэтому она так требовательна к исполнению трека.

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«Вы что-то такое просайгачили сейчас по сцене, я сидела и злилась. <...> Песня не случилась, я сейчас сижу такая расстроенная, честно вам хочу сказать», — добавила телеведущая.

Напомним, что ранее Гузееву также довели до слез в шоу, спев песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет».