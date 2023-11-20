Певицу Ирину Понаровскую и дизайнера Дениса Симачева рассматривали на место Надежды Бабкиной в шоу «Модный приговор»

Напомним, что он был ведущим шоу. Также с ним в кадре работали: обвинитель героини Эвелина Хромченко, защитники, которые появлялись по очереди - Надежда Бабкина и Юлия Барановская. Барановская находится в штате Первого канала, а вот с Васильевым, Бабкиной, Хромченко ежегодно подписывались контракты.

После декабря 2022 года с ними перестали работать, не продлив контракты. Бабкина стала вести подобную по формату передачу на телеканале НТВ - телешоу «Модный vs Народный», но вышел лишь один сезон. И пока ходят слухи, что на место народной артистки в «Модном приговоре» рассматривали певицу Ирину Понаровскую. Однако она уже стала членом жюри в нового сезоне телешоу «Аватар» на другом канале. Также рассматривали модельера и дизайнера Денисе Симачеве и телеведущую Арину Шарапову.

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Пока финальное решение не было принято. Также существует и такой вариант — постоянными ведущими будут Хромченко и Барановская, а также с ними станут работать молодая яркая звезда и еще один соведущий, который будет меняться.

Но так как никаких подтверждений пока нет, остается ждать начала съемок «Модного приговора» и обновленного списка ведущих, пишет KP.RU. Напомним, что «Модный приговор» 16 лет выходил на Первом канале.