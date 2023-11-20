Актриса Зепюр Брутян отказалась от мучного и сладкого, чтобы похудеть на 17 кг после родов

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино и играет в театре. В 2022 году актриса сыграла свадьбу с Павлом Прилучным, а потом стала мамой. В апреле 2023 года она родила сына Микаэля. Возлюбленная звезды сериала «Мажор» ушла в декретный отпуск.

Она стала регулярно готовить дома, растить малыша, а также начала ходить в спортзал. Часто ее тренировал муж. И недавно артистка похвасталась, что постройнела.