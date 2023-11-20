Актриса Зепюр Брутян отказалась от мучного и сладкого, чтобы похудеть на 17 кг после родов

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино и играет в театре. В 2022 году актриса сыграла свадьбу с Павлом Прилучным, а потом стала мамой. В апреле 2023 года она родила сына Микаэля. Возлюбленная звезды сериала «Мажор» ушла в декретный отпуск.
Она стала регулярно готовить дома, растить малыша, а также начала ходить в спортзал. Часто ее тренировал муж. И недавно артистка похвасталась, что постройнела.
На днях Брутян вернулась на сцену театра. Она призналась, что вернулась в форму. Теперь актриса весит 47 килограммов. Она рассказала, как смогла сбросить 17 килограммов за почти семь месяцев.
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«После родов весила почти 64 кг. А сейчас уже 47. радуюсь! Убрала из рациона: мучное и сладкое, но без фанатизма. Добавила в рацион много-много зелени. Из мяса в последнее время ем только говядину, индейку и курицу. Исключила свинину.
Но на вопрос: "Если очень хочется, то можно?" Я себе отвечаю — можно! Но пока срывов особо не было. И, конечно же, спорт! Мы про него никогда не забываем. Обожаю своего тренера», – заявила жена Прилучного.