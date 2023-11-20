Татьяна Тотьмянина поздравила дочку Алексея Ягудина с 14-летием в соцсети

Татьяна Тотьмянина уже давно выступает на льду. Она счастлива в браке с Алексеем Ягудиным. Пара регулярно демонстрирует семейную идиллию. У пары растут дочки Елизавета и Мишель.
Примечательно, что супруги обычно редко показывают своих наследниц. Но 20 ноября фигуристка решила поздравить старшую из них с 14-летием. Она выложила фото, на котором они позирует вместе на улице. Звезда посвятила ей несколько трогательных слов.
«С днем рождения, дорогая! Мы тебя любим и всегда рядом», — написала Тотьмянина.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что она очень похожа на свою маму.
«Какая уже взрослая, красивая», — заявила пользователь соцсети с ником knyazeva.tatyana.ua.
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Напомним, что ранее сама фигуристка признавалась, что ее наследница похожа на бабушку. Когда спорстменка была беременна, то пережила смерть своей мамы. Родительница звезды в январе 2009 года попала в ДТП на федеральной трассе Москва — Санкт-Петербург, в котором получила тяжелые повреждения головного мозга и скончалась.
Добавим, что в 2015 году Тотьмянина родила вторую дочь. А спустя год она наконец-то узаконила отношения с Ягудиным.