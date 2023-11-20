Татьяна Тотьмянина поздравила дочку Алексея Ягудина с 14-летием в соцсети

«С днем рождения, дорогая! Мы тебя любим и всегда рядом», — написала Тотьмянина.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что она очень похожа на свою маму.

«Какая уже взрослая, красивая», — заявила пользователь соцсети с ником knyazeva.tatyana.ua.

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Напомним, что ранее сама фигуристка признавалась, что ее наследница похожа на бабушку. Когда спорстменка была беременна, то пережила смерть своей мамы. Родительница звезды в январе 2009 года попала в ДТП на федеральной трассе Москва — Санкт-Петербург, в котором получила тяжелые повреждения головного мозга и скончалась.

Добавим, что в 2015 году Тотьмянина родила вторую дочь. А спустя год она наконец-то узаконила отношения с Ягудиным.