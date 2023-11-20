Шакира должна выплатить 7,3 миллиона евро, чтобы избежать тюремного срока в Испании

20 ноября состоялось очередное заседание. Ситуация была решена, а наказание смягчили. В рамках договора певицу могли заключить под стражу на срок до трех лет, а также выписать штраф в размере 7 млн евро. При этом суд решил изменить трехлетнее заключение в колонии на выплату штрафа.

Шакира должна выплатить штраф 7,3 млн евро, а также вместо тюремного срока заплатить еще 432 тысяч евро, пишет El Mundo.

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Напомним, что власти Испании обвинили исполнительницу хита Hips Don't Lie в уклонении от уплаты налогов по шести эпизодам с 2012 по 2014 год.

Согласно данным, в то время Шакира жила в Барселоне не менее 183 дней, что делает ее налоговым резидентом странны, но налогов она при этом не платила. Сама Шакира заверяла, что жила в то время на Багамах.