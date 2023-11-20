Десятилетний сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева сыграл соло из трека группы Guns N’ Roses

В этом году Шепелев даже завел страничку сына в соцсетях и стал появляться с ним на публике. Больше он не прячет десятилетнего Платона. Примечательно, что мальчик стал снимать видео, на которых играет на бас-гитаре.

Он обожает рок и часто перепевает песни кумиров. А на этот раз наследник Фриске решил сыграть сложную партию из любимого трека трека группы Guns N’ Roses — хит Don‘t cry. Он прервал молчание и поделился эмоциями.

«Ну, я долго с этим соло разбирался, но получилось класс-класс!» – заявил Платон.

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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что он прекрасно овладел игрой на гитаре. Другие заявили, что сын Жанны унаследовал от нее талант и красоту.