Десятилетний сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева сыграл соло из трека группы Guns N’ Roses

Жанна Фриске много лет выступала на сцене. Она была популярной исполнительницей. Однако артистка заболела онкологическим заболеванием вскоре после рождения сына Платона. В 40 лет звезда умерла. Тогда воспитанием наследника занялся Дмитрий Шепелев.
Папа мальчика оградил его от общения с родными, включая бабушку и дедушку со стороны Фриске. Со временем у него появилась новая жена, сын Тихон и падчерица Лада. Но старшему наследнику он уделяет максимум времени и помогает развивать его музыкальный талант.
В этом году Шепелев даже завел страничку сына в соцсетях и стал появляться с ним на публике. Больше он не прячет десятилетнего Платона. Примечательно, что мальчик стал снимать видео, на которых играет на бас-гитаре.
Он обожает рок и часто перепевает песни кумиров. А на этот раз наследник Фриске решил сыграть сложную партию из любимого трека трека группы Guns N’ Roses — хит Don‘t cry. Он прервал молчание и поделился эмоциями.
«Ну, я долго с этим соло разбирался, но получилось класс-класс!» – заявил Платон.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что он прекрасно овладел игрой на гитаре. Другие заявили, что сын Жанны унаследовал от нее талант и красоту.