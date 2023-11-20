Филипп Киркоров заявил о том, что уже давно исполняет шансон

На днях в Москве прошел фестиваль шансона. На нем, как обычно, выступили Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Стас Михайлов, Виктор Королев, Любовь Успенская, Татьяна Плаксина и другие причастные к данному жанру артисты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Также на мероприятии была замечена Эвелина Бледанс. Но был и еще один неожиданный гость. Ко всеобщему удивлению на фестиваль явился Филипп Киркоров.

Король российской эстрады охотно общался со своими коллегами и журналистами. Он рассказал, что всегда любил шансон и даже в некотором роде считает себя одним из первых исполнителей подобных песен в России.

«Вспомните, мои песни: «Ты, ты, ты», «Днем и ночью», «Я поднимаю свой бокал» – это все шансон! Просто я так сумел перевоплотить этот жанр немножко в другой в своем творчестве, что сегодня – это эстрадная песня. Мой золотой фонд», – с гордостью отметил Киркоров.

Источник: mk.ru