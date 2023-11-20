Оксана Самойлова заявила, что ничего не заработала на своих фитнес-марафонах

Оксана Самойлова является блогером, многодетной мамой и женой известного рэпера Джигана. Она не раз переживала кризис в отношения и дважды находилась на грани развода. Но пара сохранила отношения.
Более того, Самойлова не перестает восхищать публику тем, что в свои 35 лет выглядит молодо и обладает подтянутой фигурой. На фоне комплиментов звезда запустила свой фитнес-марафон. Она решила за деньги демонстрировать спортивные упражнения и давать советы по питанию.
20 ноября Оксана сняла домашнее видео, котором предстала в белой пушистой кофточке. Она решила заявить, что ничего не заработала на своих марафонах.
«Я хочу, чтобы вы знали, что с этого марафона я ничего не зарабатываю. Потому что там слишком большие расходы, слишком шикарные призы и очень низкая цена.
Он задуман для того, чтобы максимальное количество людей приобщить к спорту и здоровому образу жизни», — пояснила жена Джигана в соцсети.
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