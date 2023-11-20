Оксана Самойлова заявила, что ничего не заработала на своих фитнес-марафонах

Оксана Самойлова является блогером, многодетной мамой и женой известного рэпера Джигана. Она не раз переживала кризис в отношения и дважды находилась на грани развода. Но пара сохранила отношения.

Более того, Самойлова не перестает восхищать публику тем, что в свои 35 лет выглядит молодо и обладает подтянутой фигурой. На фоне комплиментов звезда запустила свой фитнес-марафон. Она решила за деньги демонстрировать спортивные упражнения и давать советы по питанию.