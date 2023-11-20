Юрий Лоза сказал, что не понимает повышенного интереса публики к персоне Аллы Пугачевой

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году. Артистка переехала вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Лизой и Гарри. Некоторое время семья артистки жила в Израиле, но потом им стало не очень комфортно в этой стране, и они перебрались на Кипр.

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После своего отъезда из России примадонна всего два раза приезжала на Родину. Оба визита были короткими. То есть о возвращении назад речи не заходило. Но, несмотря на это, за последний год интерес россиян к персоне Пугачевой только усилился.

Композитор Юрий Лоза считает этот факт удивительным. Со слов музыканта, он не понимает, почему примадонну до сих пор не могут забыть. Артист заявил, что Алла Борисовна давно не блистает на сцене, поэтому ее мнение и слова не должны волновать общественность.

«Почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица? Пугачева 15 лет уже не поет. Я не знаю, почему ее так раскручивают. Мне это непонятно! О ней сейчас пишут больше, чем когда она пела», — поделился мыслями Юрий Эдуардович.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: aif.ru