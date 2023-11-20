Дробыш признался, что Носков прервал свой концерт из-за последствий перенесенного инсульта

«Горло подвело. Работать он хочет, хотя порой это бывает непросто. Иногда у него болит нога, иногда бывают проблемы с голосом. Это все – последствия инсульта, который он перенес несколько лет назад. Непросто бывает, но останавливаться он не хочет», – высказался Дробыш.

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Напомним, что первый инсульт у Носкова произошел в марте 2017 года, а через год – случился еще один. Медики не могли дать никаких прогнозов. В 2019 году он возобновил концерты. Певец даже появлялся на сцене на инвалидной коляске.

По словам продюсера, у артиста все стабильно. Он отметил, что нет ни ухудшений, ни улучшений. Виктор Яковлевич заверил, что поможет во всем певцу. Добавим, что у Носкова это не первый раз, когда во время выступлений произошел неприятный инцидент. В ноябре он был вынужден отменить два концерта – в Оренбурге и Челябинске. Причиной также были проблемы со здоровьем, пишет «МК».