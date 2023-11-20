Канал «Суббота!» выпустит в эфир ютуб-шоу Алены Жигаловой и Лауры Джугелии

Канал «Суббота!» готов попробовать непривычный для телевидения формат. В его эфире начнут показывать ютуб-шоу. Первыми, чьи интервью из Интернета перейдут на ТВ-экраны, станут блогеры-интервьюеры Алена Жигалова и Лаура Джугелия.

Обе с восторгом отнеслись идеи перенести их интервью в теле-формат.

«Я люблю все свои интервью, но из тех, что покажут в ближайшее время, рекомендую посмотреть интервью с Ольгой Бузовой, Сергеем Лазаревым, Дашей Мороз, Линой Арифулиной, Варварой Щербаковой и моим любимым Романом Каграмановым», - высказалась Лаура Джугелия.

Алена Жигалова, в свою очередь, рассказала, что ее сближает с телеканалом «Суббота!».

«Канал «Суббота!» запускался как сестрица «Пятницы!», а теперь это самостоятельный крутой проект. Это нас роднит, потому что я когда-то тоже начинала как придаточек к издательству Super. Теперь на моем канале в ютуб больше миллиона подписчиков. Мы с «Субботой!» нашли друг друга!» - уверена Алена Жигалова.

Интервью со звездами российского шоу-бизнеса будут выходить на телеканале «Суббота!» с понедельника по субботу. Список блогеров, чьи шоу покажет канал, постепенно будет расти.

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