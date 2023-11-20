Саша Черно ждет прихода Иосифа Оганесяна на «Дом-2»

Участница «Дома-2» Саша Черно призналась, что хочет поговорить с Иосифом Оганесяном, который остался за Периметром. Саша Черно дала понять, что надеется на восстановление общения с отцом своего сына Стефана.

Правда, брюнетка сразу сделала оговорку: как мужчина и женщина они с Иосифом существовать больше не смогут, только — в качестве родителей своего ребенка. Саша Черно заявила, что Иосифа Оганесяна на Поляне.

«Жду, когда он успокоится, очень хотелось бы, чтобы он приехал сюда, и мы нормально поговорили. Он дорогой мне человек, но между нами, как мужчина и женщина, — точно конец. Я его очень люблю как своего родного человека. Признаться честно, здесь, на «Доме-2», когда все напоминает о моей семье, закрадываются мысли о примирении. Но, будем честны... Это история опять «по кругу», — поделилась Саша Черно в микроблоге.

Напомним, Саша Черно не так давно вновь вернулась на проект. Иосиф Оганесян за ней не последовал, он остался присматривать за сыном Стефаном.