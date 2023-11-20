Бизнесмен Лесников обвинил Собчак в плагиате за надпись на ее брендовых худи

Бизнесмен Егор Лесников их Екатеринбурга заявил, что Ксения Собчак скопировала дизайн его футболок и выпустила авторские худи с надписью, которую разработали в его компании.

На розовых кофтах Собчак написано: «Это худи мне муж купил».

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В соцсетях Егор Лесников написал: «Алло! Ксения Собчак украла идею у дизайнеров из Екатеринбурга!»

А в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург» Егор пояснил, что еще в июле выпустил футболки с фразой «Muzh Kupil» под своим брендом Pay Me.

Он отметил, что фраза «Муж купил» приобрела популярность после выхода хита Инстасамки «За деньги да». И прежде, чем поставить ее на футболки, предприятие тщательно исследовало рынок и выяснило, что ее нигде не используют в дизайне одежды.

Бизнесмен при этом заметил, что не собирается судиться с Собчак.