Фигуристка Медведева упала на премьере документального фильма о своей жизни

Недавно состоялась премьера фильма о жизни и карьере российской фигуристки Евгении Медведевой.

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Документальная лента называется «Медведева против Медведевой». В ней рассказывается о взлетах и падениях двукратной чемпионки мира и двукратной серебряной призерки Олимпийских игр 2018 года.

Конечно, 24-летняя спортсменка тоже пришла на премьеру. Но, к сожалению, не смогла добраться до сцены без происшествий. В какой-то момент фигуристка оступилась и упала прямо на ступеньках. Девушка не смогла самостоятельно подняться. Ей помогли.

К счастью, Евгения ничего не сломала. Она все-таки дошла до микрофона. И, похоже, это происшествие натолкнуло спортсменку на мудрую мысль. Медведева сказала о том, что невозможно подняться, если ты ни разу не падал.

«Мой выход на сцену сейчас тоже показал, что тот, кто не падал, тот не поднимался», — поделилась мыслями чемпионка.

Источник: 7days.ru