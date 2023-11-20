Варнава публично назвала своего бывшего мужа неудачником

Артистка комедийного жанра Екатерина Варнава старается не высказываться в адрес режиссера Александра Молочникова после развода с ним.

Знаменитости не просто расстались, а разошлись по разным странам. В настоящий момент режиссер перебрался в США.

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Однако, как пишет The Voice, на турнире по спортивным бальным танцам Midnight Ball, прошедшем в концертном зале «Барвиха Luxury Village», Варнава не сдержалась от едких высказываний в адрес бывшего.

По данным издания, Екатерина Варнава назвала Александра Молочникова неудачником после его переезда в Америку.

Напомним, Молочников и Варнава поженились тайно, о регистрации браке широкой публике стало известно уже после их развода. В законных отношениях звезды прожили всего несколько месяцев.