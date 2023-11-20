Актриса Карина Зверева призналась, что похудение для нее является навязчивой идеей

Звезда сериалов «Полярный», «Кухня. Война за отель», «Беспринципные» 46-летняя Карина Зверева заявила на шоу НТВ «Звезды сошлись», что очень любит поесть. Она, к примеру, не может остановиться на нескольких пельмешках, съедая их целыми мисками.
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По словам Зверевой, в этот момент ей приятно и вкусно, но после приступа чревоугодия она всегда мучается совестью и сильно корит себя за слабость.
Из-за этого Зверева нагружает себя физическими нагрузками, отрабатывая каждую лишнюю калорию мучительными тренировками или длительным бегом. Актриса призналась, что похудение для нее является навязчивой идеей.
«Я не принимаю себя вообще», — резюмировала Карина Зверева.