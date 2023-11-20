Тимур Батрутдинов рассказал о том, что у него нет требований к будущей жене

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Артист много раз хотел построить серьезные отношения. Присматривался к девушкам из своего окружения. Но так и не нашел ту самую, которая смогла бы разделить с ним жизненный путь и подарить актеру долгожданного наследника.

Друзья шоумена всерьез обеспокоены его личной жизнью. Даже его коллега по съемкам, певица Ольга Серябкина уже обратила внимание на то, что Тимур страдает без пары. Артистка озвучила свое предположение о причинах одиночества юмориста. Она считает, что Батрутдинову подойдет далеко не каждая девушка.

«Ему точно не нужна доминирующая женщина. Ему нужна очень заботливая, мягкая, обволакивающая собой. Его нужно уважать и не проверять», — поделилась мнением Серябкина.

Сам же Тимур заявил о том, что у него нет требований к будущей избраннице.