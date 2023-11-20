Состояние Юрия Соломина улучшилось, но артист остается в больнице

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

88-летнего народного артиста СССР срочно госпитализировали в больницу с инсультом еще 6 ноября.

Как рассказала Тамара Михайлова, Юрий Соломин потерял сознание на улице, когда попытался сесть в автомобиль.

Несмотря на тяжелую болезнь и частичный паралич конечностей Юрий Мефодьевич из больницы продолжает по телефону давать распоряжения по работе.

Источник: vm.ru, КП