Состояние Юрия Соломина улучшилось, но артист остается в больнице

Юрий Соломин. Фото: Global Look Press

Худрук Малого Театра перенес инсульт.

Знаменитому советскому артисту и художественному руководителю Малого Театра Юрию Соломину стало лучше, однако он по-прежнему остается в клинике, сообщила 20 ноября директор Малого театра Тамара Михайлова.

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88-летнего народного артиста СССР срочно госпитализировали в больницу с инсультом еще 6 ноября. 

Как рассказала Тамара Михайлова, Юрий Соломин потерял сознание на улице, когда попытался сесть в автомобиль.

Несмотря на тяжелую болезнь и частичный паралич конечностей Юрий Мефодьевич из больницы продолжает по телефону давать распоряжения по работе.

Источник: vm.ru, КП

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