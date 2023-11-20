Певица Мариам Мерабова: «Детский «Голос» - это катастрофа»

На шоу она появилась уже сформировавшейся певицей, на тот момент Мариам Мерабовой было уже за сорок. Вокалистка считает, что подобные шоу для детей не очень хорошая затея, которая может оказаться даже губительной.

«Детский «Голос» - катастрофа. К сожалению, все, что связано с детством и старостью, собачками и кошечками - индустрия. Детей нужно образовывать. Лучше до 30 лет пройти нормальную музыкальную школу и найти свой инструмент, научиться понимать музыку, знать ее. Обязательно хор. Понимаете, тот же вокал подразумевает не просто ноты, а смысл в этих нотах и отношение к слову», - высказала свое мнение Мариам Мерабова.

По материалам kp.ru

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