Беременная Ира Пинчук из «Дома-2» ест сладости по ночам накануне родов

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук находится на последних сроках ожидания малыша. Ребенок появится на свет буквально через считанные дни.

В микроблоге Ирина Пинчук призналась, что накануне родов ее тянет на сладости, причем в ночное время суток. Ира Пинчук поделилась забавным видео, которым запечатлено, как она вскрывает упаковки с шоколадками и уминает одну за одной.