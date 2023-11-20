Беременная Ира Пинчук из «Дома-2» ест сладости по ночам накануне родов

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук находится на последних сроках ожидания малыша. Ребенок появится на свет буквально через считанные дни.
В микроблоге Ирина Пинчук призналась, что накануне родов ее тянет на сладости, причем в ночное время суток. Ира Пинчук поделилась забавным видео, которым запечатлено, как она вскрывает упаковки с шоколадками и уминает одну за одной.
«Кто там шуршит?» - недовольно спрашивает муж Ирины Пинчук Арай Чобанян.
«Я шоколадку открываю. Не ори на меня!» - отвечает та.
Видео, разумеется, шутливое. Но в нем есть доля истины.
«Ночной беременный жор, он такой», - подписала кадры Ирина Пинчук.
Напомним, будущий малыш станет вторым ребенком для Ирины Пинчук и Арая Чобаняна. У пары есть сын двухлетний сын Давид. На этот раз Пинчук вновь подарит Чобаняну сына.
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