Курбан Омаров посетил гендер-пати со своей девушкой Валерией

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На фотографии он нежно обнимает возлюбленную за талию одной рукой, приложив вторую ладонь к животу своей избранницы. Валерия при этом выглядит немного округлившейся. Общую картину дополняют воздушные шарики, на одном из которых нарисован знак вопроса. Видно, что пара находится на гендер-пати.

Загадочный снимок вызывал много вопросов в Сети, но отвечать на них Курбан не торопится. Поэтому пока не ясно, можно ли бывшего мужа Ксении Бородиной поздравить с беременностью его подруги или это просто очередной пиар-ход.