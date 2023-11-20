Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые станет отцом

Звезда саги «Сумерки», 37-летний британский актер Роберт Паттинсон готовится впервые стать отцом. Подруга Паттинсона, 31-летняя актриса и модель Сьюки Уотерхаус публично объявила о беременности и продемонстрировала округлившийся животик.

Все произошло в Мехико, куда Паттинсон и Уотерхаус прибыли, чтобы принять участие в музыкальном фестивале Corona Capital Festival. Сьюки вышла на сцену и распахнула полы жакета. Расшитое пайетками платье актрисы подчеркнуло изменившиеся формы.