Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые станет отцом

Звезда саги «Сумерки», 37-летний британский актер Роберт Паттинсон готовится впервые стать отцом. Подруга Паттинсона, 31-летняя актриса и модель Сьюки Уотерхаус публично объявила о беременности и продемонстрировала округлившийся животик.
Все произошло в Мехико, куда Паттинсон и Уотерхаус прибыли, чтобы принять участие в музыкальном фестивале Corona Capital Festival. Сьюки вышла на сцену и распахнула полы жакета. Расшитое пайетками платье актрисы подчеркнуло изменившиеся формы.
«Я сегодня специально пришла сюда в блестящем платье, чтобы отвлечь внимание от кое-чего! Но мой план провалился», - заявила со смехом Сьюки Уотерхаус.
Стоит отметить, что и для Роберта Паттинсона, и для Сьюки Уотерхаус будущий малыш станет первенцем.
По материалам Page.six
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