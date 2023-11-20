Актер Сергей Чирков появился в пьяном виде на детском конкурсе в Калужской области

Актер Сергей Чирков, известный зрителям по ролям в фильмах «На игре» и «Домовой», был приглашен в качестве звездного гостя на конкурс юных талантов в город Обнинск Калужской области.

Актер явно не оправдал возложенных на него ожиданий. Как сообщается. Сергей Чирков прибыл на конкурс в пьяном виде и напутствовал его юных участников нецензурной лексикой. Очевидцы происшествия утверждают, что кое-кто из детей, слушая это, расплакался.