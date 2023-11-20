Внебрачный сын Добрынина: «Вячеслав считал, что провинциалкам от него нужна была московская прописка. Но мама не такая»

Житель Красноярского края Альберт Штефан называет себя внебрачным сыном Вячеслава Добрынина. В программе Андрея Малахова молодой человек рассказал, что артист даже написал книгу, где вспоминает о его матери.
«Он пишет в книге: «Она приходила в мою гримерку, ее звали Марина». Он, кстати, всегда так и называл мою маму. На самом же деле ее имя Светлана. Добрынин считал, что провинциалкам от него нужна была только московская прописка. Но мама не такая», - рассказал Альберт.
По мнению молодого человека, у певца и его матери завязался гастрольный роман, в который они бросились как в омут. Но продлился недолго.
Затем Марина (она же Светлана) уехала к себе в Красноярск и родила сына. Написала письмо Добрынину. Тот участвовать в судьбе мальчика не стал. Даже на письмо не ответил.
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