Внебрачный сын Добрынина: «Вячеслав считал, что провинциалкам от него нужна была московская прописка. Но мама не такая»

По мнению молодого человека, у певца и его матери завязался гастрольный роман, в который они бросились как в омут. Но продлился недолго.

Затем Марина (она же Светлана) уехала к себе в Красноярск и родила сына. Написала письмо Добрынину. Тот участвовать в судьбе мальчика не стал. Даже на письмо не ответил.

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