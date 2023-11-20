У Вячеслава Добрынина нашелся внебрачный сын

Уроженец Красноярского края Альберт Штефан заявил, что является внебрачным сыном известного артиста Вячеслава Добрынина. Мужчина обратился в программу Андрея Малахова для того, чтобы познакомиться с отцом.
«Я изначально обозначил, что просто хочу восстановить родственные связи. Я не претендую ни на какое его наследство, я не преследую меркантильные цели», - заявил он.
По словам Малахова, Вячеслав Добрынин знает о существовании Альберта, но пока не готов с ним лично встречаться. Андрей вел переговоры с артистом восемь месяцев, но мужчины пока так и не встретились.
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