У Вячеслава Добрынина нашелся внебрачный сын

По словам Малахова, Вячеслав Добрынин знает о существовании Альберта, но пока не готов с ним лично встречаться. Андрей вел переговоры с артистом восемь месяцев, но мужчины пока так и не встретились.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».