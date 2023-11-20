Актер Владимир Носик госпитализирован с травмой головы

75-летний известный артист Владимир Носик госпитализирован с травмой головы после падения в Москве. Как сообщается. врачи скорой помощи доставили Владимира Носика накануне в ГКБ имени Боткина. У пожилого актера рассечена бровь. Сейчас медики определяют, получил Владимир Носик при падении сотрясение мозга или нет.

Скорую помощь на место происшествия вызвала женщина-очевидец. По ее словам, она увидела, как пожилой мужчина упал неподалеку от магазина на Васильевской улице. Это район, где проживает Владимир Носик.