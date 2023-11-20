Певица Кравец заявила, что Пугачева прилетала в Москву за пенсией

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Народная артистка не стала раскрывать публике цель своего визита в Россию.

Алла Пугачева недавно побывала в Москве, стараясь не афишировать свой визит на родину. 

Звезда не стала рассказывать поклонникам и журналистом о цели своей поездки, однако певица Алена Кравец заявила, что народная артистка прилетала за своей пенсией.

«Я слышала разные версии – мол, она приезжала за документами, хотела не потерять статус налогового резидента на родине, записывала песни, снималась в «Огоньках» … Но все это – лишь гипотезы. Основная же цель визита Аллы Борисовны домой, как я знаю от ее друзей, это снять со счета пенсию», - заявила Кравец.

По словам певицы, на карточке «Мир» Аллы Борисовны накопилась кругленькая сумма, ведь она не снимала средства еще с мая. 

И получить по данной платежной системе деньги на Кипре, где Пугачева обосновалась со своей семьей, невозможно. Вот и пришлось Примадонне явиться на родину.

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Источник: utro.ru

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