Певица Кравец заявила, что Пугачева прилетала в Москву за пенсией

Алла Пугачева недавно побывала в Москве, стараясь не афишировать свой визит на родину.
Звезда не стала рассказывать поклонникам и журналистом о цели своей поездки, однако певица Алена Кравец заявила, что народная артистка прилетала за своей пенсией.
«Я слышала разные версии – мол, она приезжала за документами, хотела не потерять статус налогового резидента на родине, записывала песни, снималась в «Огоньках» … Но все это – лишь гипотезы. Основная же цель визита Аллы Борисовны домой, как я знаю от ее друзей, это снять со счета пенсию», - заявила Кравец.
По словам певицы, на карточке «Мир» Аллы Борисовны накопилась кругленькая сумма, ведь она не снимала средства еще с мая.
И получить по данной платежной системе деньги на Кипре, где Пугачева обосновалась со своей семьей, невозможно. Вот и пришлось Примадонне явиться на родину.
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Источник: utro.ru