Певица Кравец заявила, что Пугачева прилетала в Москву за пенсией

По словам певицы, на карточке «Мир» Аллы Борисовны накопилась кругленькая сумма, ведь она не снимала средства еще с мая.

И получить по данной платежной системе деньги на Кипре, где Пугачева обосновалась со своей семьей, невозможно. Вот и пришлось Примадонне явиться на родину.

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Источник: utro.ru