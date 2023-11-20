Ирина Роднина: «Алина Кабаева говорила Дмитрию Диброву про патриотизм, а он ерничал»

Ирина Роднина вспомнила в программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым, как в 2003 году вернулась из США в Россию. Тогда у нее закончился контракт. Спортсменку удивляло, что все ее спрашивали - зачем она приехала, ведь там же у нее все было хорошо.

«И когда я начинала говорить о любви к родине, то видела перед собой стену», - заявила она.

Роднина вспомнила сцену, как в одну из программ Дмитрия Диброва пришла еще совсем юная Алина Кабаева, тогда она стала чемпионкой мира по гимнастике.

«Алина тогда начала говорить о патриотизме, и Дмитрий начал ерничать над этим словом», - отметила Роднина.

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