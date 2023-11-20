Ярмольник заявил, что отметит 70-летний юбилей в узком кругу друзей

Леонид Ярмольник не стал следовать примеру других звезд, которые шумно отмечали свои юбилеи и решил скромно встретить свое 70-летие в кругу самых близких друзей и родственников.

Никаких бенефисов, встреч с поклонниками, турне по стране и шоу с его участием не ожидается.

Артист заявил, что в нынешних условиях не хочет никакой шумихи вокруг своей фигуры. Да и возраст уже не тот – масштабные праздники не приносят радости.

«Я не люблю широких празднований, поэтому никаких масштабных торжеств в этот день не планирую. – сообщил он. – Посидим в узком кругу друзей, по-домашнему, но не более того», - рассказал Ярмольник.

Актер заметил, что подарков в свой юбилей он тоже не ждет. Мало того, попросил своих близких даже не думать на эту дему, дескать у него итак все есть, и его мало что может удивить в принципе. Так зачем тратиться?

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Источник: utro.ru