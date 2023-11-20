Дочь Градского: «Мы с Коташенко пытались общаться, но это ни к чему не привело»

Двадцать восьмого ноября исполнится два года со дня смерти известного музыканта и педагога Александра Градского. Маэстро умер осенью 2021 года.

Незадолго до смерти Александр Градский вступил в законный брак с матерью двух своих маленьких сыновей, красавицей-моделью Мариной Коташенко. Пара жила вместе с 2003 года, но официально оформила отношения только спустя восемнадцать лет.

Старшие дети Александра Градского теперь утверждают, что их отец не хотел вступать в брак с Мариной Коташенко. Их отношения они в принципе считают странными. Мол, Градский ценил Коташенко только за то, что она подарила ему двух сыновей. Во всем остальном между ними была огромная пропасть. Александра Градского настораживало, например, как Марина Коташенко относилась к его старшим детям - сыну Даниилу Градскому и дочери Марии. Никак.

Мария Градская на передаче «Малахов» на телеканале «Россия 1» рассказала, что пыталась выстроить хотя бы минимальное общение с молодой мачехой. Но это ни к чему не привело.

«Мы с Мариной выбрали нейтралитет в общении: я тебя не вижу, ты меня не видишь. Когда Марина забеременела первенцем Сашей, я хотела сблизиться. Был момент, когда мы пытались общаться, но это ни к чему не привело», - поделилась Мария Градская.

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