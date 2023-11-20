Хореограф, ставивший номера для Загитовой и Медведевой, покинул команду Тутберидзе

Известный хореограф Алексей Железняков завершил свою работу с командой Этери Тутберидзе.

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Напомним, сотрудничество Железнякова и звездного тренера началось в 2010 году и длилось до настоящего времени.

Алексей ставил номера для таких спортсменок, как Алина Загитова, Александра Трусова, Евгения Медведева, Анна Щербакова и Камила Валиева.

О причинах ухода Железнякова пока не сообщается. Этери Георгиевна никак не комментирует данную ситуацию. А сам хореограф говорит, что его никто не выгонял. Он отметил, что это было личным решением.

«Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает», — заявил хореограф.

К слову, Железняков действительно не сидит без дела, сейчас он работает в ассоциации фигуристов ISA, где занимается с подрастающими спортсменами из разных уголков нашей страны.

Источник: По материалам Матч ТВ, «Р-Спорт»