Воля о связи Серябкиной и Батрутдинова: «Как твой муж на это смотрит?»

Ольга Серябкина и Тимур Батрутдинов стали ведущими нового шоу, в котором звезды поют в караоке. Артисты пришли в «Шоу Воли», где рассказали, как им работается вместе.

«Я видел кадры, где вы на диване сидите в халатах. Оля, как твой муж на это смотрит?» - спросил Воля. «Все под контролем, я не разлучник», - заявил Батрутдинов.

Оказалось, что Тимур уже знаком с мужем Ольги. Комик признался, что у них хорошие отношения.

«У нас был контакт глава в глаза», - добавил Батрутдинов.

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