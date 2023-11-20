Выяснилось, что Пугачева по документам США на год старше, чем по российским

Журналисты программы «Новые русские сенсации» на НТВ выяснили, что по американским документам Аллы Пугачевой она имеет другой год рождения — 1948-й. В то время, как в России считается, что она появилась на свет в 1949 году.

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Музыкант Александр Левшин заявил, что приятельница Аллы Пугачевой и его экстрасенс Джуна Давиташвили тоже говорила при жизни, что народная артистка на самом деле 1948 года рождения.

«Джуна утверждала с пеной у рта: «Алла — сорок восьмого. Это я тебе говорю. Саша, запомни», - рассказала Левшин телевизионщикам.

Мало того, то же самое говорил Александру Левшину и бессменный руководитель группы «Веселые ребята» Павел Слободкин, который был влюблен в певицу, а также являлся продюсером ее песни «Арлекино».

Пока не известно, является ли это изменение в дате рождения умышленным или просто бюрократическая ошибка.