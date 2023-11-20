Наталья Подольская сделала комплимент 77-летней маме Владимира Преснякова

19 ноября в семье Пресняковых большой праздник. Накануне исполнилось 77 лет Елене Пресняковой - маме певца Владимира Преснякова и свекрови Натальи Подольской.

Наталья Подольская всегда восхищалась мамой мужа, ее оптимизмом, легкостью и красотой. В день рождения Елены Пресняковой Наталья Подольская публично призналась, что бесконечно признательна своей свекрови, безгранично любит ее и считает ее самой лучшей на свете.

«Сегодня День рождения у лучшей свекрови на свете, у нашей мамочки Лены! Эта женщина - самый большой жизнерадостный оптимист, которого я знаю! Всегда с хорошим настроением, с улыбкой и с добротой для каждого! Любуюсь, восхищаюсь, дорожу и люблю, наша любимая! Здоровья на долгие годы», - написала в микроблоге Наталья Подольская.

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