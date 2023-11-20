Панин рассказал, откуда берет деньги в США

Алексей Панин недавно перебрался из Испании в США, как заверяет актер, в страну он приехал, чтобы зарабатывать. Звезда «Жмурок» мечтал о Голливуде, где, по его мнению, мог бы играть бандитов и плохих русских. Но эта ниша оказалась уже занята.

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В настоящий момент, Панина взяли играть в антрепризном спектакле «Скамейка», с которым он гастролирует по зарубежью. Стабильных заработков это занятие не приносит, ведь желающих увидеть постановки на русском языке в Европе не так уж много.

По словам Панина, он вынужден пока жить на те сбережения, что у него остались еще с переезда из России, кроме того, он продал квартиру в Москве через третьих лиц. Вначале ему казалось, что он явно продешевил, но, когда на него завели уголовное дело, понял, что поступил правильно.

«Если бы продали квартиру неделей позже, мы бы все потеряли, а так деньги успели вывести», — рассказал артист журналистке Ирине Шихман* в ее сетевом канале.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.