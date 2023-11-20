Маша Малиновская призналась, что страдает психическим заболеванием

Звезда нулевых Маша Малиновская сообщила в программе «Звезды сошлись», что страдает булимией. Это психическое заболевание, при котором человеку всегда хочется есть.

Особенно, по ее словам, это чувствуется в новогодние праздники. Когда съешь много селедки, крабовый салат, а потом ей приходится идти в туалет и вызывать рвоту.

«Например, ради кусочка торта я пойду в туалет. Но такое, конечно, не каждый день», - уточнила Малиновская.

Маша также заявила, что ей вставляли операционным способом в желудок баллон с физраствором, от которого якобы есть хочется меньше. Но это ей не помогло.

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