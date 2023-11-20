Сергей Лазарев ответил Иде Галич на шоу «Аватар»: «Ты уже перецеловалась со всеми. Все бактерии мира на тебе»

Романтическое настроение у членов жюри шоу телеканала НТВ «Аватар» создал Соловей-Разбойник. Он выступил с номером на хит британской рок-группы Radiohead Creep.

Ида Галич после выступления Соловья-Разбойника призналась, что ее буквально прибило от эмоций.

«Номер фантастический. Меня прибило. Я даже не смогла встать. Мурашки на протяжении всего номера. Очень все было романтично, хочется целоваться», - поделилась Ида Галич.

Ее коллега по жюри Сергей Лазарев признался, что испытал схожие эмоции во время номера Соловья-Разбойника.

«Это потрясающе. Вызывает мурашки и дрожь по коже», - сказал Сергей Лазарев.

«Ты хочешь целоваться?» - тут же поинтересовалась Ида Галич.

Но Сергей Лазарев отреагировал неожиданно сурово.

«Да, ты уже перецеловалась со всеми. Все бактерии мира на тебе. Поэтому – нет», - поставил Сергей Лазарев на место Иду Галич.

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