Актриса Елена Драпеко рассказала о будущем Аллы Пугачевой и ее детей за границей

В 2022 году Пугачева со своей семьей покинула Россию. Сначала певица, ее муж и дети поселились в Израиле. Затем они переехали на Кипр. И ходят слухи о том, что это не последняя смена локации.

За границей Алла Борисовна оказалась не такой востребованной, как на родине. Поэтому сейчас она живет тихой жизнью, посвящая свободное время воспитанию двойняшек. То есть благополучие семейства теперь полностью зависит от заработков ее супруга.

Заслуженная артистка России и первый заместитель председателя Комитета ГД по культуре Елена Драпеко считает, что Пугачева не сможет долго вести подобный образ жизни. Так как помимо себя ей нужно обеспечивать двоих малолетних детей. По словам Драпеко, зарабатывать за рубежом Примадонна не сможет, а это значит, что у Аллы Борисовны нет достойного будущего на чужбине.

«Как умная женщина она понимает, что там нет будущего. И если она может жить там на какие-то свои заработанные деньги, доживать там, то надо обеспечить детей, они же маленькие. И надо обеспечить их жизнь в будущем», — отметила Драпеко.

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Источник: программа «Русские сенсации» на НТВ.