Стало известно о недвижимости Аллы Пугачевой в американском небоскребе

Все больше подробностей появляется о недвижимости, которой владеет Алла Пугачева. После ее отъезда с мужем и детьми из Израиля на Кипр стало известно, что в этой стране у них имеется не только особняк, но и просторный пентхауз в небоскребе.

Теперь же вскрылись подробности и о квадратных метрах Примадонны в Майами. Ntv.ru сообщает, что семье Пугачевой принадлежит роскошная квартира в 22-этажной башне Majestic Tower дорогого района Bal Harbour на берегу океана.

На территории небоскреба имеются спа- и фитнес-центры, теннисный корт, бассейн с подогревом.

Номинально сейчас эта квартира принадлежит Никите Преснякову, внуку Аллы Борисовны, рассказал продюсер Леонид Дзюник. Ему же до этого квадратные метры продал Михаил Земцов, зять народной артистки. Он же купил их у собственной жены Кристины Орбакайте, которая приобрела у матери – Аллы Пугачевой.

Кроме этой квартиры в Майами, у 74-летней певицы есть и ее сугубо личная недвижимость, о которой мало кто знает. «Тайное убежище» Пугачевой расположено в офисном небоскребе на Brickell Avenue.

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