Павел Воля: «У Ольги Серябкиной есть талант, о котором позабыли, неожиданный фактик»

Гостями нового выпуска «Шоу Воли» стали Ольга Серябкина и Тимур Батрутдинов. Артисты рассказали, что они вместе начинают вести новое шоу, в котором звезды будут петь караоке, а робот их будет оценивать.

Говорили не только о работе, но и о жизни в целом. Воля решил всем напомнить, что у Серябкиной есть талант, о котором многие позабыли, либо вообще не знали.

«Есть про тебя необычный фактик. Ольга - кандидат в мастера спорта по бальным танцам», - заявил он.

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