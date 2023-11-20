Прилучный прокомментировал намерение Муцениеце поехать с детьми в Латвию

Актриса Агата Муцениеце на днях поделилась своими планами с прессой. Она рассказала, что намерена вместе с сыном Тимофеем и дочкой Мией поехать в Латвию. Сын Тимофей достиг уже того возраста, когда можно получить латвийский паспорт, и именно это Агата Муцениеце назвала целью поездки в Прибалтику.

Звезда также сообщила, что планирует отправиться в Латвию в конце ноября. Между тем, как дал понять отец детей Агаты Муцениеце, бывший муж актрисы Павел Прилучный, его до сих пор в известность о выезде сына и дочери за границу никто не ставил. А ведь вывозить несовершеннолетних детей без согласия второго родителя нельзя.

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«Нет, бывшая жена не обращалась ко мне с вопросами о выезде наших детей за границу. И, насколько я знаю, без моего согласия Тимофей и Мия не смогут отправиться в Латвию, если ничего не поменялось в российском законодательстве», — высказался Павел Прилучный.

По материалам starhit.ru