Боня заявила, что заплатила за пластику больше 25 миллионов рублей

Виктория Боня в программе ТНТ «Шоу Воли» рассказала во сколько ей обошлась пластическая операция у элитного американского хирурга.

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По словам светской львицы, за процедуру ей пришлось выложить около 25 миллионов рублей (в пересчете на отечественную валюту). Но на самом деле операция ей обошлась намного дороже, поскольку Боне пришлось также платить за перелет из Монако в США, аренду дома, питание и ведение бытового хозяйства.

В итоге на все вышло около 30 миллионов рублей. Впрочем, Виктория не унывает, ведь, по ее словам, на своем новом лице она стала неплохо зарабатывать.

«Теперь на это новое лицо я могу купить новую трешку. Это новое лицо теперь зарабатывает деньги. Я уже отбила свое лицо», — заявила Боня.

Виктория не уточнила, как именно она «отбивает» свое лицо, но, судя по всему, речь идет о платном участии в ее интернет-каналах, где она показывала результат операции за деньги.