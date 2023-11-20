Катина призналась, что ей удалили желчный пузырь из-за неправильной диеты

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина в программе НТВ «Звезды сошлись» призналась, что у нее нет желчного пузыря. Орган удалили хирурги, когда ей было еще 20 лет.

Произошло это после того, как она села на строгую диету. Как видим, ничего хорошего она не принесла.

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По словам певицы, морить себя сомнительными диетами она начала еще в 14 лет, поскольку выглядела слишком пышной на фоне второй солистки — Юли Волковой.

Заменяя обычный рацион помидорами и огурцами, она действительно похудела на 10 килограммов, но тут же последовало ухудшение самочувствия и голодные обмороки.

«Я никого не слышала, не слушала, мне надо было 45 кг, учитывая, что Ваня говорил: если не похудеешь, не буду снимать тебя в клипе. Голоданием, манипуляциями я в итоге похудела за три месяца на 10 кг, снялась в клипе, но пошло какое-то пищевое нарушение», — не скрыла Лена Катина.

В итоге в 20 лет у певицы нашли камень в желчном пузыре, который пришлось удалить после болезненных колик.