Виктория Боня призналась, что похожа на Олега Монгола

Викторию Боню после пластической операции некоторые комментаторы сравнивают с Олегом Монголом (блогером с опухшим лицом).

Светская львица долго сопротивлялась этой аналогии, отбиваясь от недоброжелателей в соцсетях. Однако на «Шоу Воли» ТНТ, которое показали на ТНТ в минувшее воскресенье, сама себя сравнила с упомянутым героем соцсетей.

Под напором ведущего Павла Воли она публично сняла темные объемные очки, но при этом отказалась говорить в этот момент. По ее словам, из-за мимики ее лицо выглядит не лучшим образом.

Муж Ляйсан Утяшевой и его соведущий Илья Соболев успокоили Викторию Боню, заявив, что она красивая, однако изменения во внешности светской львицы были очевидны. Звезда объяснила, что это послеоперационный отек. Данный неприятный эффект сохранится до полугода. Но тем не менее он временный.

«Я до сих пор выгляжу как Олег Монгол», — печально призналась Виктория Боня.

Она сказала, что рассчитывала на более быстрый результат, но придется смириться с этим.