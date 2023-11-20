Судьи в шоу «Аватар» на НТВ аплодировали стоя Роману Костомарову

В новом выпуске шоу «Аватар» на НТВ один из членов жюри, певец Марк Тишман, высказал свою версию о том, кто может скрываться за маской Железного Дровосека. Артист уверен, что управляет аватаром олимпийский чемпион Роман Костомаров. И попросил судей не пытаться в этот раз угадывать участника, чтобы он подольше оставался в проекте. Тишман привел в пример участие Костомарова в шоу «Маска», которое выходило на НТВ в 2022 году.

«Этот голос похож на голос Пса из шоу «Маска». А мы знаем, что под маской Пса был наш выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион Роман Костомаров. Более того, мы все знаем, какие испытания выпали на его долю, и за этим наблюдала вся страна — за величием духа этого человека и тем подвигом, который он совершил. Я переслушал все песни, которые он пел в «Маске», и правда слышу Романа Костомарова», — высказался Тишман.

На словах Тишмана о Костомарове все судьи начали вставать и аплодировать фигуристу. Спортсмен действительно проявил в этом году невероятную стойкость и мужество, поскольку на его долю выпали очень трагичные испытания.

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Напомним, Костомаров полгода провел в больнице, где врачи боролись за его жизнь. В результате болезни и осложнений фигуристу ампутировали стопы и кисти рук. Сейчас он на протезировании и реабилитации, а в планах у него — возвращение на лед.