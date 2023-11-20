Маласаев на шоу «Новые звезды в Африке» готовит бунт за спиной лидера своей команды Пташенчука

Экстремальное шоу «Новые звезды в Африке» продолжается, и в новом выпуске Константин Маласаев четко дал понять, что больше не намерен плясать под дудочку лидера своей коалиции Александра Пташенчука.

Исполнитель роли Никиты из группы USB в Comedy Club уже давно себе на уме и ведет двойную игру, подговаривая новичков против «стареньких». Поскольку ситуация, когда вновь прибывшие звезды сразу идут на испытания, изначально показалась ему несправедливой.

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Свои планы на переворот Маласаев озвучил, когда Карина Кокс собиралась на испытание против Елены Борщевой. Певице в лицо он сказал: «Каринка, возвращайся», а за кадром пояснил, почему именно ее возвращение так ему необходимо.

«Для нашего плана нужно, чтобы вернулась Карина Кокс. Она новичок, поэтому она вписывается во всю концепцию. Лена Борщева нет. Нам нужно будет набрать необходимое количество голосов, чтобы в какой-то момент совершить переворот», - поведал Маласаев.

Карина Кокс смогла превзойти Елену Борщеву и осталась в проекте. Маласаев порадовался и продолжил вести свою партизанскую деятельность. Только вот лидеры коалиции стали подогревать неладное. Правая рука Пташенчука Евгения Искандарова осознала, к чему все идет.