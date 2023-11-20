Музыкальный критик Бабичев назвал песню «Примадонна» Пугачевой самой мощной, но недооцененной

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с журналистами сайта News.ru назвал недооцененной песню «Примадонна» Аллы Пугачевой. С ней артистка в 1997 году отправилась покорять европейскую публику на конкурсе «Евровидение», но провалилась, не попав даже в топ-10.

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Результат россиянки – 15 место – Бабичев назвал низким. А вот саму песню – недооцененной. Он считает, что это очень мощная по глубине и подаче песня в репертуаре Аллы Борисовны.

«Как эксперт по Евровидению прежде всего не могу не назвать песню «Примадонна». Понятно, что она, мне кажется, не была принята, особенно зрителями в Европе, оттого и такой низкий результат. Но мне кажется, в плане песни, музыки, развития, кульминации, смех во время исполнения не наигранный — точное попадание в образ Примадонны, с чего все и пошло, почему ее стали так называть», - рассказал критик.

Бабичев уверяет, что он песни у него до сих пор мурашки по коже, а само выступление на тот самом конкурсе было идеальным – одна Пугачева, все внимание на сцене только на нее.