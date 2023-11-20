Ираклий Пирцхалава покинул шоу «Последний герой»: «Я самое слабое звено»

На шоу «Последний герой. Остаться семьей» произошли большие перемены. На острове случилось пополнение – в команду Тигров влилась блогер Виолетта Чиковани с мамой Еленой. А Анна Седокова вернулась и снова стала капитаном. Случились и потери - оставил проект Ираклий Пирцхалава.

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На фоне скандалов, которые преследовали певца, и травмы, лишившей его сил, он попросил команду проголосовать за него на совете.

«Находясь на острове как добытчик, я понимаю, что самое слабое звено в отряде, потому что я травмирован. Я попросил ребят проголосовать против меня», - поведал артист о своей участи.

Перед этим несколько серий подряд Иракли подкалывал семью Чиковани. Ему никак не удавалось найти общий язык с этими двумя властными сильными женщинами. И отец Пирцхалавы даже признал, что у сына не складывается с противоположным полом, если ему не подчиняются.